SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Inizia un’altra settimana di allenamenti per la Infoservice Sambenedettese Basket che inizia a preparare la gara contro UBS Foligno Basket, in programma per domenica 30 ottobre alle ore 18 presso il Palasport “S. Pietro” di Foligno.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato il Coach Alessandro Roncarolo, di seguito le sue dichiarazioni.

Roncarolo: “Con Todi non siamo riusciti a reagire, siamo mancati in fase difensiva e abbiamo commesso tanti errori. Ne abbiamo contato ventuno e ci sono costati diciannove canestri. Probabilmente non sono ancora riuscito a fare passare i messaggi tecnici e tattici alla squadra. Foligno? Affronteremo una squadra molto organizzata che ha molto talento soprattutto sugli esterni. Dovremo giocare la partita a viso aperto senza timore e tirare fuori il meglio di noi. Infermeria? Altri due ragazzi si sono fermati ad inizio settimana, stanno eseguendo le terapie e speriamo di averli disponibili per domenica”.