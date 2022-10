GROTTAMMARE – Riparte a Grottammare la stagione teatrale “Energie vive 2022-23, a cura di Profili Artistici, in collaborazione con la città di Grottammare e l’Amat.

Sabato 29 ottobre, alle ore 21 , presso il teatro delle Energie, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Teoria della classe disagiata”, di Sonia Antinori, dal saggio di Raffaele Alberto Ventura, prodotto da Malte, Collettivo ØNAR e Marche Teatro, in collaborazione con l’Amat, il comune di Pesaro e con il supporto di Loop Live Club.

Si tratta di un varietà tragico su sogni e disillusioni della classe media del nostro paese, interpretato da Giacomo Liliù e Matteo Principi, che descrive una generazione delusa, troppo acculturata e di certo non più agiata, una classe sociale “troppo ricca per rinunciare alle proprie aspirazioni, ma troppo povera per realizzarle”.