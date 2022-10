SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di martedì 25 ottobre, la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– la 4a tranche di assunzioni previste nel piano triennale del fabbisogno di personale 2022-24. Nello specifico, è prevista l’assunzione di 2 istruttori amministrativi/contabili tramite mobilità volontaria, 1 istruttore direttivo tecnico tramite stabilizzazione, 1 istruttore direttivo contabile tramite mobilità volontaria, 2 esecutori amministrativi e 2 esecutori polivalenti tramite passaggio a tempo pieno di dipendenti comunali;

– l’atto d’indirizzo per la realizzazione di misure a supporto dell’iscrizione scolastica e ai servizi collegati per i bambini provenienti dall’Ucraina e dall’Afghanistan che sono in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato politico. Nel dettaglio, l’agevolazione prevede l’esenzione dal pagamento delle tariffe per l’iscrizione ai nidi, alle sezioni primavera, alle scuole primarie e secondarie di I grado, nonché al servizio di refezione e a quello di trasporto scolastico. Con il medesimo provvedimento vengono equiparati ai residenti gli ospiti della Casa famiglia “Santa Gemma” che frequentano le scuole cittadine dai nidi alla secondaria di primo grado;

– l’approvazione del programma della manifestazione “Gusti e sapori d’autunno” che si terrà nel centro cittadino nei giorni 29 e 30 ottobre per iniziativa della Confcommercio;

– la variazione agli stanziamenti di cassa nel bilancio previsionale 2022-24, resasi necessaria a fronte dell’andamento delle riscossioni e delle superiori richieste di pagamento rispetto agli stanziamenti previsti;

– l’avvio della procedura di selezione pubblica per il ruolo di dirigente dell’Area “Lavori pubblici e patrimonio”: il contratto con l’attuale dirigente scadrà infatti alla fine di gennaio;

– l’atto d’indirizzo in base al quale il Comune si costituirà in giudizio contro la società Gas Plus Storage Srl che ha presentato ricorso al TAR Lazio contro il decreto ministeriale che ha negato la proroga del provvedimento di compatibilità ambientale del 2014 per la realizzazione di un impianto di stoccaggio di gas naturale nel territorio cittadino.