ROMA – La Federazione Italiana Rugby e il Comune di San Benedetto del Tronto stanno lavorando per trovare un accordo che permetta di portare allo Stadio “Riviera delle Palme” un incontro internazionale su base annuale dal 2023 al 2025.

La FIR e il comune sambenedettese hanno svolto un incontro tenutosi nei giorni scorsi a San Benedetto del Tronto, al quale hanno partecipato il sindaco Antonio Spazzafumo, l’assessore allo sport Cinzia Campanelli e il Presidente della FIR Marzio Innocenti accompagnato da Edoardo Spinozzi, patron dell’Unione Rugby San Benedetto.

Lo scopo dell’incontro è di portare ogni anno una Nazionale Seniors presso l’impianto sportivo che vede, attualmente, protagonista la Sambenedettese per il campionato di Serie D. L’ultimo test-match, in Riviera, risale al 2019 tra Italia e Russia, concluso per 85-15.

“È una splendida notizia per il rugby sambenedettese, marchigiano e dell’intero Centro Italia – commenta il presidente della Fir Marzio Innocenti -. La missione che il nostro Consiglio si è dato è rendere il rugby uno sport diffuso su tutto il territorio nazionale. Il Comune di San Benedetto e Unione Rugby San Benedetto, ispirate dallo spirito del nostro sport, hanno fatto squadra, mostrando di voler essere attori protagonisti dello sviluppo del gioco nel nostro Paese. Vorremmo portare per tre anni le nostre Nazionali a giocare sulla Riviera adriatica, un’eccellenza turistica del nostro paese”.

“Uno dei punti fermi del nostro mandato è quello di distribuire gli eventi, oltre che nell’arco dell’anno, anche su tutto il territorio della città diversificandone la natura – dice invece il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo -. La collaborazione con l’UR San Benedetto ha già portato grandi risultati che si aggiungono alla promozione della squadra cittadina in Serie B. Fin dallo scorso gennaio ci siamo messi all’opera per intavolare con la Fir un rapporto finalizzato ad accogliere incontri di rugby di portata internazionale”.

“Abbiamo strutture di alto livello come lo stadio “Riviera delle Palme” – sottolinea l’assessore allo sport Cinzia Campanelli – e un impianto specificatamente dedicato a questa disciplina come il “Nelson Mandela”, abbiamo una società locale piena di energie e di idee, abbiamo una vasta platea di appassionati: ci sono tutti gli ingredienti per realizzare, insieme alla F.I.R, qualcosa di importante e attrattivo per San Benedetto”