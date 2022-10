MARTINSICURO – Nella giornata di ieri, lunedì 24 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Martinsicuro, coadiuvati da altro personale della Compagnia di Alba Adriatica, hanno svolto un servizio straordinario dedicato all’ispezione ed al controllo dei numerosi casolari rurali in stato di abbandono presenti nelle campagne tra il centro truentino ed il comune di Colonnella, siti che abitualmente fungono da ricovero provvisorio per sbandati ed individui che vivono ai margini della legalità.

In particolare, nel pomeriggio, nell’ispezionare un casolare ubicato nelle campagne della frazione Villarosa, gli operanti hanno rintracciato un cittadino maghrebino quarantenne che, alla vista delle divise, ha cercato di eludere il controllo tentando di nascondersi in uno sgabuzzino. Il predetto è stato prontamente bloccato. I successivi accertamenti alla Banca Dati Forze di Polizia hanno consentito di appurare che l’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pescara nel mese di Settembre u.s.. Lo stesso dovrà scontare una pena detentiva di quattro anni di reclusione per reati concernenti lo spaccio di stupefacenti. Per lui si sono quindi aperte le porte del carcere di Teramo.

Si ricorderà come, nell’ambito di un analogo si servizio svolto lo scorso 06.10.2022, i Carabinieri di Martinsicuro, sempre presso un casolare abbandonato non distante da quello sopra indicato, avevano rinvenuto un antico dipinto raffigurante una Madonna con Bambino e San Michele Arcangelo, provento di un furto perpetrato presso la Chiesa di San Michele Arcangelo di Rocca Santa Maria (TE).