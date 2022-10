AMANDOLA – In una delle regioni più apprezzate d’Italia, le Marche, prosegue il viaggio di “Una gita fuoriporta”, la serie tv original portavoce di quelle località dallo straordinario fascino, di un’Italia che merita di essere scoperta con le sue bellezze, di far emozionare il visitatore e di essere raccontata con i suoi paesaggi mozzafiato, attraverso la storia, l’arte e le eccellenze di ciascun luogo.

Una vera e propria (ri)scoperta del Bel Paese, promuovendo iniziative ecosostenibili, percorsi enogastronomici, bike, turismo lento-esperienziale e l’esplorazione, da veri turisti, di quelle mete accoglienti note anche per il buon vivere quotidiano.

Martedì 25 ottobre alle 22:30 andrà in onda l’imperdibile episodio dedicato ad Una gita di Gusto con Amandola, in provincia di Fermo: dal prodotto per eccellenza come il tartufo bianco pregiato alle meraviglie naturalistiche del comprensorio.

Visiteremo anche il Museo del Paesaggio e della Civiltà Contadina oltre ad assaporare, in anteprima, la venticinquesima edizione di Diamanti a Tavola; David Romano, giornalista e conduttore della serie tv, incontrerà il Sindaco Adolfo Marinangeli ed il Vicesindaco Giuseppe Pochini.

Il programma tv, in onda martedì alle 22.30, è fruibile su tutte le piattaforme unendo il mondo della Tv lineare e on demand a quello digitale: Sky canale 511 Bfc Forbes, canale 61 della piattaforma tivùsat, sul canale 260 del nuovo digitale terrestre ed in live streaming su bfcvideo.com .

Una gita fuoriporta si conferma come uno dei principali programmi televisivi dedicati ai viaggi e al lifestyle italiano, un approccio sempre più trasversale con consigli e spunti per creare la migliore esperienza di viaggio, che sia esso un weekend emozionale, rilassante, avventuroso o di scoperta.