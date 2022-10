SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Porto d’Ascoli è già in clima stracittadina, con mister Ciampelli che, come ha rivelato il Dg Gigi Traini a Scienziati nel Pallone, sta già osservando i video per studiare il gioco della Samb.

L’obiettivo è quello di tornare innanzitutto a segnare, visto che nelle ultime due gare l’attacco orange è rimasto a secco. Un po’ per imprecisione in fase offensiva, un po’ per sfortuna negli episodi arbitrali, con due gol regolari annullati a Fall e Napolano nelle ultime due giornate rispettivamente contro Vastogirardi (in foto) e Vigor Senigallia.

Episodi che in Serie D possono capitare e vanno messi alle spalle al più presto. “A Senigallia abbiamo fatto un’ottima partita, come sempre in trasferta fino ad ora eccetto i 20 minuti di buio a Matese – ha dichiarato Traini in trasmissione – fuori dalle mura amiche abbiamo raccolto ottimi punti a Roma e a Termoli, partite non scontate. Ora però vogliamo dare continuità al Riviera, dove abbiamo già battuto Fano, Avezzano e Tolentino”.

Riguardo la domanda di un nostro lettore sull’impiego dei nuovi acquisti Fall e Caprioli ha infine aggiunto: “Ameth ha giocato tutte le partite, o dall’inizio o subentrando in maniera incisiva e sicuramente sarà molto utile nel proseguo del campionato. Puntiamo molto su di lui, ha esperienza e l’intesa con i compagni di reparto Spagna e Napolano è ottima. Per quanto riguarda Caprioli, per scelta tecnica ultimamente parte dalla panchina (c’è ovviamente da tener conto della regola degli Under, non possono giocare tutti) ma quando è entrato ha sempre fatto bene, segnando già due gol su punizione contro l’Avezzano in Coppa Italia e a Termoli”.