TERAMO – La Guardia di Finanza di Teramo, nell’ambito dell’operazione «Due di denari», ha arrestato un noto curatore fallimentare teramano per aver depredato circa 1,5 milioni di euro dalle procedure assegnategli. Segue la nota delle Fiamme Gialle:

«Il Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Teramo ha eseguito due misure cautelari personali degli arresti domiciliari, disposte dal G.I.P. di Teramo, dott. Procaccini, nei confronti di un noto commercialista teramano, unitamente a un congiunto residente all’estero, per aver ottenuto, nell’ambito delle procedure a lui affidategli in qualità di curatore fallimentare e commissario giudiziale, un indebito arricchimento per quasi 1,5 milioni di euro.