SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Potrebbe essere condizionato dal cielo nuvoloso l’atteso appuntamento con l’eclissi parziale, che nella mattinata di oggi, martedì 25 ottobre, a partire dalle 11,20 circa offrirà uno spettacolo raro a chi – opportunamente protetto – vorrà osservare il fenomeno alzando lo sguardo. La Riviera delle Palme, purtroppo, si è svegliata questa mattina sotto un cielo tutt’altro che limpido: non è detto, tuttavia, che ciò vada a inficiare troppo sull’osservazione dell’eclissi, che sarà probabilmente sfumata dalle condizioni atmosferiche restando comunque visibile, come previsto, fino alle ore 13 circa. La sicurezza, però, rimane un aspetto fondamentale: le eclissi devono essere osservate utilizzando particolari precauzioni per evitare danni alla vista, evitando in primo luogo di guardare il Sole a occhio nudo, cosa che può danneggiare permanentemente la retina.