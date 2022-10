SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Che partita al “Sabatino d’Angelo”: non sono bastati i tempi regolamentari per decidere la sfida con il Capodarco Casabianca, la Samb C5 strappa la qualificazione all’ultimo secondo dopo una partita al cardiopalma in virtù del miglior piazzamento nei gironi.

Le due squadre fin dai primi istanti se le sono date di santa ragione cercando di prevalere l’una sull’altra ma, di fatto, annullandosi reciprocamente. Con il trascorrere dei minuti però la Samb C5 è venuta fuori, affacciandosi dalle parti del portiere avversario prima colpendo due legni con Mindoli, poi pervenendo al gol del vantaggio con Bastianelli, lesto a raccogliere il suggerimento in verticale di Mindoli e realizzare con un preciso fendente. Dura poco però il vantaggio rossoblu: i ragazzi di mister Michetti vengono subito raggiunti dagli avversari e il primo tempo termina con il parziale di 1-1.

Il secondo tempo riprende con le stesse prerogative del primo: le due compagini hanno proseguito a giocare ad alti ritmi dando vita ad una partita maschia e ruvida. Il match poteva sbloccarsi solo con un’invenzione di un singolo e così è stato: alla metà della ripresa Piccinini decide di caricarsi la sua squadra sulle spalle e, dopo aver controllato di prima un pallone complicato, lo tocca nuovamente palleggiando e girandosi in un fazzoletto si esibisce in una volée che non lascia scampo all’estremo difensore avversario, portando in vantaggio i suoi e strappando gli applausi di tutto il palazzetto. Gli ospiti però non si demoralizzano, e reagiscono trovando il gol del pari quasi subito. La partita termina e si va ai supplementari.

Dopo un primo tempo supplementari senza particolari emozioni, è nel secondo tempo che succede di tutto: il Capodarco va in vantaggio a sorpresa e la Samb, dopo aver intravisto i fantasmi di una clamorosa eliminazione, non si perde d’animo e all’ultimo secondo realizza il gol del 3-3, ancora con un sontuoso Piccinini.

È l’apoteosi: mister Michetti, Alessio Collini e compagniainvadono il campo per abbracciare Piccinini, letteralmente sommerso dall’affetto dei suoi compagni di squadra.

Non c’è più tempo, la Samb Calcio a 5 vola agli ottavi di Coppa Marche!