SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo” del Club Amici Del Banco Alimentare Marche Sud-Onlus. Alla Presidenza, è stato eletto Alfredo Spinozzi, Consiglieri Giselda Mancaniello, Andrea Carlini, Benedetta Battistini ed Eleonora Bellagamba.

Il Club Amici Del Banco Alimentare Marche Sud-Onlus è nato nel 2002, un anno dopo l’apertura del Magazzino del Banco Alimentare a San Benedetto del Tronto. L’azione del Club non si sostituisce a quello della Fondazione Banco Alimentare Marche Onlus, ma ha l’obiettivo di raccogliere fondi per aiutare l’attività quotidiana del magazzino sambenedettese; negli anni passati, il coinvolgimento di molti imprenditori locali ha portato risultati eccellenti, come l’acquisto di un camion e di transpallets.

Il neoeletto Presidente, Alfredo Spinozzi, nel ringraziare l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo uscente per la fiducia accordata, ha dichiarato: “Il mio obiettivo è quello di elevare l’Associazione e, per farlo, sicuramente mi avvarrò delle grandi capacità del Consiglio Direttivo. Bisogna lavorare per far conoscere gli “Amici del Banco Alimentare”, per incrementare la base degli associati e, adesso che l’Associazione è iscritta al RUNTS, fare attenzione anche all’aspetto che riguarda i finanziamenti”.