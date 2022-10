Serie C Femminile – 3^ giornata Girone B

Lardini Filottrano – Happy Car RSV 3-1 (25-21, 24-26, 25-9, 25-20)

LARDINI FILOTTRANO: Baroli, Brunacci, Carbonari, Cardella, Carpera, Cecato (k), Crescini, Crispiani, Fabbretti, Feliziani (l1), Neba, Pesaresi, Sampaolesi, Severini (l2). All. Mariani

HAPPY CAR RSV: Maria Angelini Bracciani , Mirea Di Gregorio, Mara Liebner, Giada Pulcini, Elena Di Carlo, Teresa Ferrara (k), Patrizia Vagnarelli, Marta Tempera, Patrizia Spinozzi (l), Giorgia Speca ne. All. Giuseppe Cottilli

Serie C Maschile – 3^ giornata Girone B

Travaglini Pallavolo Ascoli – Farmacia Amadio RSV 0-3 (21-25, 16-25, 30-32)

TRAVAGLINI PALLAVOLO ASCOLI: Accorsi, Buscemi, Carfagna, Fabiani, Feriozzi, Galantini (K), Giavelli, Mazzocchi, Pavoni, Porfiri (l1), Ricci, Vagnoni, Vallese (l2). All. Conti

FARMACIA AMADIO RIVIERA SAMB: Matteo Bernardini, Marco Cameli, Davide Corsi, Alessandro D’Isidoro, Simone De Gregoris, Andrea Di Salvatore, Nicola Lampa, Antonio Lorusso, Ettore Nduka Panella, Gianluca Pietrangeli, Gianmarco Pulcini (k), Lorenzo Tavoletti. All. Rocco Netti

ASCOLI PICENO – Vincono i ragazzi sul campo della Travaglini Ascoli, lottano, invece, stoicamente ma alla fine devono arrendersi alla forza delle avversarie e della… sfortuna le ragazze di Cottilli. È stato un fine settimana dolceamaro per le due formazioni della Serie C della Riviera Samb Volley, con la Farmacia Amadio (maschile) che vince con autorità per 3-0, soffrendo solo nel terzo parziale, ad Ascoli, mentre l’Happy Car (femminile) decimata dagli infortuni si arrende 3-1 sul campo della Lardini Filottrano (prima in classifica insieme a Collemarino).

Già in piena emergenza, con solamente 9 giocatrici e la schiacciatrice Elena Di Carlo in condizioni precarie, le ragazze di Cottilli nel corso del secondo set hanno perso anche la palleggiatrice titolare Patrizia Vagnarelli, costretta ad abbandonare il campo per un problema alla gamba dopo aver cercato di recuperare in difesa un pallone in fondo al campo. Poco dopo l’allenatore rossoblu è stato costretto a schierare il secondo libero Mirea Di Gregorio come schiacciatrice, al posto proprio di Elena Di Carlo che ha chiesto il cambio. Ma, nonostante fosse finita sotto addirittura 14-5, al rientro sul parquet della stessa Di Carlo la green Motor ha messo a segno una clamorosa rimonta, finendo per aggiudicarsi il set 24-26. Nel terzo set, poi, le rossoblu hanno avuto un passaggio a vuoto sfruttato immediatamente dalle forti avversarie, poi nel quarto sono rimaste sempre incollate alla Lardini (in alcuni momenti anche in vantaggio), fino al 20-18 quando un evidente errore arbitrale (un clamoroso quarto tocco non visto) ha dato il via allo sprint finale della formazione di casa che ha chiuso set e partite. Le ragazze di Cottilli meritano comunque un plauso per la partita disputata ed ora sono attese sabato 29 ottobre alle 18 alla palestra Curzi dalla sfida contro la Vastes Grotta50 Grottazzolina.

Bella e convincente vittoria, invece, per i ragazzi di Rocco Netti che, nella difficile e sentita sfida in casa della Travaglini Ascoli, ha dominato gran parte della gara, soffrendo solamente nel terzo set, chiuso poi ai vantaggi. Dopo un avvio a rilento, con la formazione di casa che ha provato ad approfittarne e ad allungare, la Farmacia Amadio ha alzato il livello del proprio gioco e della propria attenzione, conquistando un po’ di vantaggio, agevolmente difeso dal ritorno della formazione ascolana nel finale di set. Nel secondo set i rossoblu hanno mantenuto alto il livello del loro gioco, chiudendo in maniera perentoria il parziale e anche nel terzo sono partiti con decisione, prendendo un po’ di vantaggio. Un attimo di disattenzione e qualche errore di troppo hanno consentito alla Travaglini di ritornare in partita. Nel finale di set, dopo aver “sprecato” diverse opportunità per chiudere, è stato il “bomber” Davide Corsi a mettere a terra il pallone del 30-32 che ha chiuso set e partita. Anche per i ragazzi di Netti impegno casalingo sabato 29 ottobre, alla 21:15, contro la sorprendente capolista del girone Banca Macerata.