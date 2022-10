I costumi da bagno sono l’indumento protagonista dell’estate di tutti. Cosa fare però se si è pronti per partire per una meta in cui è estate tutto l’anno, o per un periodo di relax in un luogo termale? In questo articolo, vedremo insieme quali costumi prediligere da acquistare per il periodo invernale.

Se stai cercando un luogo in cui trovare i modelli di maggiore tendenza e realizzati con materiali tecnici performanti e di veloce asciugatura, prova a dare un’occhiata alla collezione realizzata da Sandshop: al suo interno, troverai sicuramente modelli ispiranti e perfetti per ogni tipo di occasione richieda un costume in inverno.

Occhio ai costumi interi

Dando un rapido sguardo alle collezioni crociera delle principali sfilate mondiali, è innegabile il ritorno in auge dei costumi interi.

Questa specifica tipologia di costume, molto pratica ed elegante, è la soluzione ideale per tutte le mete di vacanza in cui ci sono bagni termali, in cui, generalmente, dovrai immergerti in vasche in cui la temperatura dell’acqua è in contrasto con la temperatura atmosferica esterna. In questi specifici casi, infatti, disporre di un articolo di abbigliamento leggermente più coprente ti aiuterà a contrastare con maggiore facilità qualsiasi brivido di freddo.

Spazio ai motivi etnici

Nonostante spesso le fantasie etniche rimandino rapidamente la mente ai paesi caldi, caratterizzati dal clima torrido, nelle ultime passerelle ha spopolato questa fantasia, caratterizzata dal contrasto con il colore nero, non sempre associato ai toni caldi tipici di questo genere. Se hai in programma di recarti in una località calda durante la stagione invernale, modelli e costumi che possiedono queste caratteristiche possono rappresentare gli indumenti perfetti da portare in valigia.

Prediligi i colori sgargianti

A differenza dell’estate, in cui i colori chiari possono enfatizzare l’abbronzatura creando un contrasto netto con il colore della propria pelle, nel periodo invernale il nostro incarnato assume colorazioni molto più chiare, a causa dell’utilizzo di indumenti coprenti e di una minore esposizione alla luce solare (che è comunque più debole se paragonata alle stagioni più calde). Prediligi pertanto colori sgargianti, fluo e a forte contrasto con il colore della tua pelle.

Fai spazio ai glitter per brillare come non mai

I glitter sono stati la tendenza delle collezioni bikini di questa estate, e si sono riaffermate nelle collezioni crociera uscite questo autunno. Se vuoi indossare indumenti in linea con le tendenze del momento, dai spazio alla creatività e libera la parte migliore di te, scegliendo completi luminosi e brillanti: esistono soluzioni appariscenti, altre rigorosamente glamour e basic. Trova il modello più adatto a mettere sotto ai riflettori i tratti più autentici della tua personalità, che riescano ad enfatizzare le tue forme facendoti sempre sentire a tuo agio.

Approvate anche scollature geometriche inusuali

Continuano ad ispirare i principali stilisti che si sono impegnati nella realizzazione delle collezioni crociera di questo autunno scollature geometriche inusuali: ogni modello che presenta queste specifiche caratteristiche è differente dall’altro, ognuno adatto ad un tipo specifico di fisicità. Se stai cercando un indumento da mare perfetto per mettere in risalto il tuo specifico tipo di fisico, prova a dare uno sguardo alle collezioni di costumi con scolli geometrici particolari e trova quello più indicato per il tuo tipo di fisico

A prescindere dal costume che sceglierai di indossare per la tua vacanza invernale e alle tendenze del momento, prioritizza sempre i modelli che riescono a farti sentire completamente a tuo agio e che pensi possano mettere in risalto i tuoi lati migliori, alle tue condizioni.