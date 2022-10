Loreto Pesaro – Sambenedettese Basket 44-48

LORETO PESARO: Fabbri 3, Fazzini 4, Cambrini 14, Perlini 7, Marchionetti, Paccapelo, Crinella 2, Baldini, Lucchetti 10, Ruggeri, Bulzinetti 4. Allenatore Andrej Rinolfi

SAMBENEDETTESE BASKET: Cantone 6, Carinelli 2, Del Zompo 21, Ferretti, Filipponi 4, Marcelli, Pulcini 7, Spencer 2, Veccia. Allenatore Marco Borgognoni

Successo esterno alla Palestra Pirandello di Pesaro per l’Under 14 della Sambenedettese Basket nel Campionato Elite, che batte 44-48 Loreto Pesaro. Un risultato positivo ed inaspettato per la squadra di Coach Borgognoni che ha dovuto fare i conti anche con l’infortunio di Filipponi nel primo quarto. Ma nonostante ciò i rossoblu giocano una grande partita, superano le difficoltà e portano a casa i 2 punti.

Commenta così la partita Coach Borgognoni: “È stata una bella vittoria, i ragazzi si sono comportati bene durante la gara e abbiamo portato a casa un risultato inaspettato. Mi dispiace molto per Filipponi che ha rimediato una frattura del dito nel primo quarto ed era uno dei migliori fino a quel momento, ma siamo stati bravi a superare anche questa difficoltà. Il lavoro che stiamo svolgendo sta dando i sui frutti e continueremo a farlo con entusiasmo”.