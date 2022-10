SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Un nuovo evento organizzato dalla libreria Nave Cervo di San Benedetto del Tronto.

Mercoledì 23 novembre, alle ore 21, presso l’Ospitale delle Associazioni di Grottammare alta, è in programma il secondo incontro del gruppo di lettura Libriganti, dove si discuterà del libro ” La torre” di Myung-Hoon Bae (Add Edizioni ). Un appuntamento , con cadenza mensile, per condividere idee ed emozioni sui libri.

Per partecipare: contattare al numero WhatsApp: 327 368 6156 o al gruppo Facebook: Libriganti

Il libro: le sei storie interconnesse che compongono “La Torre” si svolgono in un grattacielo di 674 piani chiamato Beanstalk, uno Stato sovrano in perenne conflitto con Cosmomafia e con i Paesi limitrofi. Per avventurarsi all’esterno è necessario superare gli stretti controlli alle frontiere tra il ventiduesimo e il venticinquesimo piano, e soprattutto non soffrire di suolofobia, l’intensa e divorante paura di scendere al piano terra. All’interno di questo scenario geopolitico, ogni racconto è uno spaccato sulle dinamiche di potere nella Torre, simbolo del capitalismo contemporaneo: un gruppo di ricercatori deve rivelare al proprio capo che, dall’esame dei dati raccolti, una delle figure più influenti della nazione è un cane; una donna usa il potere della Rete per soccorrere un pilota militare abbandonato dal governo nel mezzo del deserto; un operaio del Sindacato Lavoratori Trasporti Orizzontali vince il concorso e viene assegnato alla Sorveglianza, diventando un verticalista responsabile delle esercitazioni degli ascensori volte a sventare attentati; un forestiero si ritrova incaricato di preparare un elefante gentile a sedare gli esplosivi moti di protesta locali. Bae riesce a creare una visione, allo stesso tempo divertente e oscura, della vita contemporanea, confermando una delle più affascinanti tendenze culturali del nostro tempo: l’acume dello sguardo della Corea del Sud sul mondo in cui viviamo.