NORCIA – È morto per le ferite riportate in un tragico incidente, avvenuto ieri pomeriggio sulla SS 685 che collega Castelluccio a Norcia, un motociclista 67enne di Montecassiano. L’uomo viaggiava insieme ad altri amici quando, per motivi in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a colpire il guardrail e terminando la sua corsa contro un albero. Il gruppo stava tornando a casa. Immediati i soccorsi sul posto, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. La salma stata portata all’obitorio dell’Ospedale di Spoleto.