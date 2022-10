Lions Teramo-HC Monteprandone 28-25

TERAMO: Sfrattoni, Di Battista 2, Cinelli 1, Murri 3, Toppi 3, D’Argenio 3, Michini 2, Addazi, Ciutti 4, Valeri 6, Di Salvo, Cialini, Camaioni 4, Flammini, Reginaldi, Rossi. All.: Massotti.

MONTEPRANDONE: Mucci 1, Grilli 7, Forlini, Coccia 1, Khouaja 3, Di Girolamo 3, Cani 2, Martin 1, De Angelis, Tritto, Simonetti 1, Salladini 3, Marucci, Stauble 3, Russello, Cela. All.: Vultaggio.

Arbitri: Dionisi e Maccarone.

NOTA: parziale primo tempo, 16-17.

TERAMO – Primo tempo da buttare, il secondo invece molto meglio. Ma il finale è quello di sempre. E arriva la sesta sconfitta in campionato.

La rimonta dell’Handball Club Monteprandone si ferma a un passo. Dopo i primi 30 minuti disastrosi, in cui l’HC sembra non scendere in campo, con i padroni di casa che trovano facilmente la via del gol chiudendo avanti di 9, la squadra di coach Andrea Vultaggio rientra dall’intervallo con tutt’altro piglio e mette paura al Teramo portandosi fino al -2. Ma non bastano l’ottima prestazione corale della ripresa, la grinta e la voglia di completare la rimonta. Finisce 28-25.

Queste le parole di coach Vultaggio a fine partita: “La grande prova del secondo tempo lascia ancora più l’amaro in bocca per quanto visto nella prima frazione di gioco, ma conferma che con grinta, spirito di squadra e tanta corsa possiamo giocarcela con tutti. Ora dobbiamo lavorare duramente per evitare che questo accada ancora. Sabato ci aspetta un incontro difficile in casa contro Chiaravalle, una rivale che ha dimostrato di essere una ottima squadra in questo campionato”.