SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mattinata drammatica al cimitero di San Benedetto. Un uomo ha accusato un malore mentre stava pregando sulle tombe di alcuni suoi familiari: si è accasciato al suolo e non si è più rialzato. Per l’82enne non c’è stato nulla da fare. Nonostante i tempestivi soccorsi in principio operati da alcune persone che si trovavano nelle vicinanze, poi dai sanitari l’ambulanza del 118 partita dal vicino ospedale di San Benedetto, l’uomo si è spento poco dopo. Intervenuti sul luogo della tragedia anche gli agenti di polizia locale.