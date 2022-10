Corci 6 Buona gara del portiere rossoblù, autore di parate non banali e di un’uscita di testa che neutralizza una palla gol di Bertoldi. Si lascia sorprendere dalla girata di testa dello stesso giocatore del Trastevere, ma è difficile imputargli responsabilità vere e proprie

Murati 5 Imbarazzante nei colpi di testa, non convince neanche con la palla tra i piedi

Mauthe 5,5 Può crescere, ma deve migliorare tecnicamente: nelle uscite palle al piede e in fase di disimpegno è troppo insicuro anche per la Serie D

Conson 5 Impreciso, approssimativo, è l’ombra di sé stesso. Dopo l’infortunio al volto, la prova di Tolentino sembrava aver sancito il suo ritorno a pieno regime: da quanto visto oggi, invece, deve ritrovarsi come difensore prima e come leader poi

Agostinone 5,5 Si fa vedere poco, troppo poco

Lulli 5,5 Oggi non riesce a contribuire alla fase offensiva, né a mordere le caviglie degli avversari a centrocampo: il Trastevere punta su tocchi di prima e triangolazioni nelle uscite e Lulli è troppo macchinoso per imporsi e rubare palloni

Cardella 3,5 Gioca un ottimo primo tempo, sembra voler spaccare da solo la difesa. Il suo secondo tempo è raccapricciante: sbaglia l’esecuzione di due calci di punizione, si fa ipnotizzare dal dischetto e rimedia un’altra espulsione, per doppia ammonizione, nel giorno del rientro in campo dopo la squalifica

Emili 5 Fumoso: fa sempre la giocata più difficile, gioca meglio quando si allarga. Non riesce a leggere le azioni offensive in modo corale, e non è un problema da poco

Umile 5,5 Ha delle qualità, potrebbe anche rivelarsi un diamante ancora (molto) grezzo: per ora è un pesce fuor d’acqua nelle trame di gioco e non incide in fase offensiva

Proia 6 Non è forse preciso come al solito, sbaglia qualche scelta di troppo, ma ancora una volta spicca per qualità, essenzialità delle giocate e corsa. Contro la sua ex squadra, è l’unico tra i dieci titolari di movimento a salvarsi

Tassi 5 Rallenta irrimediabilmente la manovra offensiva, è troppo compassato: è ancora un corpo estraneo nel centrocampo della Samb

Subentrati

Vita 6,5 A detta di Prosperi, non gioca dal primo minuto a causa di un problema cronico al ginocchio. Eppure, da subentrato (tardi), ha avuto anche oggi l’occasione di svoltare la partita: si procura il rigore con furbizia e non dà punti di riferimento in area di rigore avversaria

Feliz SV

Boti SV

Migliorini SV

Viscardi 6 Ci prova, spinge molto ma entra troppo tardi per dare una scossa al match

All. Prosperi 5 Non ci siamo, e neanche lui sembra sapere perché: prestazione in cui c’è poco da salvare. I cambi tardivi confermano una certa difficoltà di lettura delle dinamiche di gioco da parte del mister nato a Pescara. A onor del vero, la Samb ha avuto poca fortuna finora, negli episodi: Il derby imminente contro il Porto d’Ascoli dovrà rappresentare una svolta