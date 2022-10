SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mister Prosperi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni dopo la sconfitta per 0-2 contro il Trastevere al Riviera delle Palme.

“Gli errori ci puniscono, il gol ci ha tramortiti e la palla non va dove deve andare. Gli ultimi dieci minuti ci siamo fermati. È una sconfitta che brucia, una sconfitta pesante, ma oggi è la prima volta che abbiamo offerto una brutta prestazione. Mercato? Parlo sempre col Direttore, ma il mercato è aperto solo per gli svincolati. Al primo episodio negativo abbiamo sbandamenti che ci costano tratti di gara importanti. È un momento complessivamente difficile, al minimo errore veniamo puniti. È compito mio quello di mettere in campo la squadra giusta e lavorare al massimo. Non vedo altri rimedi per superare queste difficoltà. Cardella ha fatto buone cose e altre meno, poi ha perso la testa: sono errori che pesano. Chinellato ha avuto un problema fisico e ha dovuto dare forfait. Continuiamo ancora a fare errori che ci costano caro, dobbiamo migliorare soprattutto in casa: abbiamo momenti in cui ci sciogliamo troppo presto. Limite caratteriale? È anche un limite fisico. Sembrerò pazzo, ma in alcune cose stiamo crescendo”.

“Oltre ai nostri demeriti, non è un periodo favorevole. Sono episodi particolarmente controversi: il rigore poteva riaprire la partita e dare un senso all’ultima mezz’ora. I centrocampisti stanno dando il massimo: non siamo brillanti dal punto di vista mentale né da quello fisico. In questo momento abbiamo dei problemi numerici in attacco, anche considerando il problema al ginocchio di Vita. Dobbiamo valutare le condizioni di Chinellato. Vita ha un problema cronico che sta cercando di risolvere. Si è allenato poco in questa settimana. Dobbiamo cercare di sbloccarci in qualche modo”.

Di tutt’altro spirito, ovviamente, le dichiarazioni sponda Trastevere di mister Cioci: “Una vittoria bella, fuori casa, in questo stadio è gratificante. Primo tempo molto bene, secondo tempo bravi a reggere la Samb. Vittoria meritata. Che bello è venire qua, giocare spavaldi e fare la partita. La classifica? E’ bella solo per i ragazzi, ma è presto per fare valutazioni”.