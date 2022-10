SENIGALLIA – La Vigor Senigallia ospita il Porto d’Ascoli, nella gara valida per l’ottava giornata del girone di andata (Serie D, girone F). La squadra di mister Aldo Clementi cerca riscatto dopo la battuta di arresto maturata a Trastevere, nonostante i rossoblu abbiano offerto una buona prestazione contro una delle big del torneo. Gli orange viaggiano forte, contano 12 punti in classifica, un paio in più della Vigor, e spiccano per una fase difensiva quasi impeccabile (la seconda miglior difesa del campionato). Mister Ciampelli si affida alla formazione tipo: nel 4-3-3, confermato capitan Napolano per la seconda volta titolare dopo l’infortunio. Al suo fianco, Spagna e Battista, due certezze fino a questo momento.

La partita inizia subito a ritmi alti, con le due squadre che si affrontano a viso aperto. L’occasione più importante del primo tempo capita sui piedi proprio di capitan Napolano, che insacca la sfera ma l’arbitro annulla per fuorigioco che in presa diretta è parso molto dubbio. Serviranno immagini più chiare per attestare se si tratta del secondo gol consecutivo annullato ingiustamente dopo quello di Fall nella scorsa partita di Vastogirardi. Ad inizio ripresa, sono i rossoblu di casa a portarsi in vantaggio con Vrioni, giovanissimo classe 2004 ma già una lieta certezza per mister Clementi. Il Porto d’Ascoli prova la reazione ma sbatte sempre sul muro innalzato dal portiere Roberto e la partita finisce sul risultato di 1-0. Senigallia che balza dunque a quota 13 alle porte della zona play off, un punto sopra al Porto d’Ascoli che affonterà domenica prossima la Samb, anch’essa in cerca di riscatto.