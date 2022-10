Ettore Accadia, 67 anni di buone azioni e grandi sfide, tra le quali: Segretario provinciale di Ascoli Piceno del sindacato della Polizia di Stato; Segretario del Nereto Calcio negli anni d’oro; Colonna portante e speaker della Martinsicurese Calcio; Protagonista dell’associazione teatrale “La Lanterna di Diogene”; Presidente del Centro Diabetico: Volontario della Croce Verde; Uomo di profonda fede cristiana e tanto tanto altro ancora. In prima linea per il territorio e sempre disponile verso il prossimo: hai regalato a ognuno di noi impegno e sorrisi. Grande appassionato enogastronomico e irriducibile tifoso della Sambenedettese Calcio tanto da ispirare il famoso striscione “Il tempio del tifo”. Ad ogni modo, in questi mesi di difficoltà, siamo noi a fare il tifo per te augurandoti di vincere la sfida più dura con la salute. Buon compleanno e l’auspicio di vederti in piedi il prima possibile.

Gli amici nel mondo.

Manda anche tu un augurio o un messaggio speciale alle persone a te care attraverso la nostra rubrica Dedicato a Te: basta scriverci su WhatsApp al numero 0735-585706