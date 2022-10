NOTE: La partita è valida per l’ottava giornata del Campionato di Serie D 2022-23, Girone F. 21°C allo Stadio Riviera delle Palme. Cielo sereno, clima mite. Condizioni del campo in netto miglioramento rispetto alle precedenti giornate. Samb in completo rossoblù, Trastevere in completo bianco.

Angoli: 2-7

Ammoniti: 31′ pt Tortolano (T), 4′ st Emili (S), 11′ st Giordani (T), 29′ st Calderoni (T), Migliorini (S), 37′ st Alonzi (T), 44′ st Cardella (S)

Espulsi: 47′ st Cardella (S)

Marcatori: 28′ pt Bertoldi (T), 11′ st Giordani (T)

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Corci, Murati, Conson, Mauthe, Lulli, Agostinone, Cardella, Emili, Umile, Proia, Tassi

A disposizione: Guerrieri, Migliorini, Bianchino, Vita, Feliz, Marras, Angiulli, Boti, Viscardi

Allenatore: Fabio Prosperi

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Lo Porto, Santovito, Massimo, Giordani, Bertoldi, Briatico, Alonzi, Tortolano, Calderoni

A disposizione: Mastrolorenzi, Laurenzi, De Costanzo, Cesari, Berardi, Lo Duca, Santarelli, Bay, Santilli

Allenatore: Franco Cioci

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Inizia la partita, Trastevere in possesso del pallone

3′ Emili lancia Cardella in profondità, ma l’attaccante controlla con il braccio

4′ Bellissima azione personale di Cardella che supera la difesa trasteverina di potenza e conclude di poco sopra la traversa

5′ Punizione di Proia intercettata dalla difesa ospite, Murati conclude altissimo

8′ Cross di Tassi respinto dalla difesa, ancora una conclusione forzata della Samb con Lulli

11′ Altro tiro dalla distanza alto sulla traversa, stavolta da parte del trasteverino Tortolano

13′ Alonzi impegna Corci con una rasoiata mancina: bravo il portiere rossoblù a deviare in angolo

15′ Brutto fallo su Emili, l’arbitro decide di non estrarre il cartellino giallo

16′ Altro fallo subito sulla trequarti, la Samb ancora in attacco

17′ Cardella prova la conclusione da lontanissimo ma centra la barriera

20′ Brivido per la Samb: Alonzi ancora pericoloso. Addomestica un lancio della propria difesa, tiene Conson a debita distanza e conclude di poco largo con il destro

22′ Grande azione della Samb: Emili punta l’uomo mette in mezzo un pallone dalla sinistra che nessuno riesce a ribadire a rete

25′ Errore di Tortolano che regala la rimessa ai rossoblù

27′ Arbitro fin troppo indulgente con gli ospiti, che fanno sentire spesso e volentieri i tacchetti ai giocatori della Samb

28′ VANTAGGIO DEL TRASTEVERE. Bertoldi conclude in tap in una conclusione di Alonzi deviata da Corci

30′ Gomitata di Tortolano ai danni di Emili: giallo per l’ex rossoblù

32′ Corci respinge di testa un pallone pericolosissimo: esce e blocca l’incursione solitaria di Bertoldi

34′ A terra un giocatore del Trastevere, si tratta di Briatico. Il classe 2003 si rialza subito

36′ Romani ancora in avanti, ma c’è fallo in attacco di Calderoni

37′ Occasione Samb! Cross di Proia che serve Cardella al centro dell’area. Il numero 7 vola in mezza rovesciata, ma colpisce male

41′ Ancora un’occasione per Alonzi. Con il mancino costringe Corci ad allungarsi per scongiurare il raddoppio

42′ Punizione per la Samb: Proia serve Conson che svetta di testa e sfiora la traversa, ma è tutto fermo: fuorigioco

45′ La Samb prova un ultimo assalto con Umile, ma il pallone viene intercettato

45′ FINE PRIMO TEMPO. Trastevere meritatamente in vantaggio, Samb confusionaria

SECONDO TEMPO

1′ Inizia il secondo tempo, Trastevere in attacco. Mauthe svirgola ma subisce fallo

3′ Murati sbaglia un controllo piuttosto semplice in fase offensiva. Il Trastevere recupera il possesso

5′ Calcio d’angolo per la Samb, Proia batte su Agostinone ma la Samb non riesce a concludere. Il portiere romano Semprini ha subito un colpo

7′ Per la Samb esce Umile ed entra Viscardi

9′ Punizione per il Trastevere nei pressi della bandierina di sinistra. Batte Tortolano, Cardella respinge in corner di testa

10′ RADDOPPIO DEL TRASTEVERE. Gol incredibile di Giordani che trasforma un calcio d’angolo con una spizzata “rovesciata” di testa che trafigge Corci

13′ Punizione per la Samb: batte Cardella con l’interno sinistro, alto sopra l’incrocio

16′ Conclusione di Viscardi, pallone che finisce largo

18′ Esce Agostinone, entra Vita: un altro attaccante in campo per Prosperi

21′ Azione offensiva della Samb, fermata da un fuorigioco

23′ Palla persa da Emili, il Trastevere disinnesca l’azione offensiva rossoblù e torna in gestione della sfera

25′ Ancora un cambio per la Samb: fuori Tassi, dentro Feliz

25′ Calcio d’angolo per il Trastevere, allontana Emili

26′ CALCIO DI RIGORE PER LA SAMB. Vita viene atterrato in area

28′ CARDELLA SBAGLIA IL RIGORE. Semprini intuisce la traiettoria e devia il pallone

30′ Nella Samb esce Mauthe ed entra Migliorini, che ha ricevuto un’ammonizione mentre era in panchina

31′ Lampo di Cardella, ancora un miracolo di Semprini!

32′ Angolo per la Samb, va Proia dalla bandierina ma batte troppo corto

34′ Cross di Cardella dalla destra, Vita conclude di testa tra le braccia di Semprini

35′ Cambio per il Trastevere: entra De Costanzo

37′ Ammonito Alonzi per aver concluso a gioco fermo

38′ Nella Samb si prepara ad entrare Prophedi Boti: Proia gli cede il posto, forse ha subito un piccolo infortunio

41′ Nel Trastevere entra Berardi per Briatico

42′ Colpo di testa di Cardella, la palla si spegne sul fondo

43′ Giallo per Cardella, sanzionato dopo una brutta entrata su Berardi

46′ Cinque minuti di recupero assegnati dall’arbitro

47′ Esce Alonzi, il Trastevere schiera Bay al suo posto

48′ ESPULSO CARDELLA! Secondo giallo per il numero 7 rossoblù, al ritorno dopo la squalifica

50′ Cori della Nord contro il DS Cozzella, mentre il match volge al termine

50′ FINISCE QUI: NETTA VITTORIA DEL TRASTEVERE. Brutta partita della Samb, macchiata anche dall’espulsione di Cardella nei minuti finali