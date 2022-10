NOTE: La partita è valida per l’ottava giornata del Campionato di Serie D 2022-23, Girone F. 21°C allo Stadio Riviera delle Palme. Cielo sereno, clima mite. Condizioni del campo in netto miglioramento rispetto alle precedenti giornate. Samb in completo rossoblù, Trastevere in completo bianco.

Angoli:

Ammoniti:

Espulsi:

Marcatori:

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Corci, Murati, Conson, Mauthe, Lulli, Agostinone, Cardella, Emili, Umile, Proia, Tassi

A disposizione: Guerrieri, Migliorini, Bianchino, Vita, Feliz, Marras, Angiulli, Boti, Viscardi

Allenatore: Fabio Prosperi

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Lo Porto, Santovito, Massimo, Giordani, Bertoldi, Briatico, Alonzi, Tortolano, Calderoni

A disposizione: Mastrolorenzi, Laurenzi, De Costanzo, Cesari, Berardi, Lo Duca, Santarelli, Bay, Santilli

Allenatore: Franco Cioci

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Inizia la partita, Trastevere in possesso del pallone

3′ Emili lancia Cardella in profondità, ma l’attaccante controlla con il braccio

4′ Bellissima azione personale di Cardella che supera la difesa trasteverina di potenza e conclude di poco sopra la traversa

5′ Punizione di Proia intercettata dalla difesa ospite, Murati conclude altissimo

8′ Cross di Tassi respinto dalla difesa, ancora una conclusione forzata della Samb con Lulli