ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni (40′ st Russi), Pietropaolo G., Veccia, De Cesaris, Fabi Cannella (44′ st Di Luca), Di Salvatore (23′ st D’Angelo), Pietropaolo A., Galli (23′ st Liberati S.), Picciola (1′ st Piunti), Liberati A.

A disposizione: Filipponi, Tedeschi, D’Intino, D’Angelo, Iovannisci. Allenatore Salvatore Fusco

PALMENSE: Camaioni, Bergamini, Cesetti (1′ st Borraccini), Foro, Germani (13′ st Brunelli), Smerilli, Marcaccio, Medori (29′ st Vallasciani), Ndoiur, Mauro, Biondi.

A disposizione: Spurio, Bachaggour, Tamburrini, Salvatori, Ramos, Burattini. Allenatore Roberto Marchegiani

MARTINSICURO – L’Atletico Centobuchi del tecnico Salvatore Fusco trova la prima vittoria stagionale battendo 2-0 la Palmense. I biancazzurri partono subito forte e trovano il gol al 5′ pt: azione d’attacco degli ospiti fermata dalla presa alta di Beni che rilancia subito in avanti e trova Liberati A. che con il destro prova una conclusione di prima intenzione al volo da fuori area e deposita il pallone sotto la traversa portando il risultato sull’1-0.

Al 27′ pt la formazione di casa rimane in 10: lancio in profondità per lo scatto di Biondi che scarta il portiere e a porta sguarnita viene fermato da De Cesaris che viene espulso per fallo da ultimo uomo e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Ndiour che incrocia con il destro ma Beni respinge con la mano di richiamo in angolo. Sulle ali dell’entusiasmo l’Atletico Centobuchi trova il raddoppio al 31′ pt: altro rinvio di Beni che trova ancora sulla sinistra Liberati A. che entra in area di rigore e con un diagonale sul secondo palo fa 2-0.

Nel secondo tempo, nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Fusco tiene bene il campo concedendo poco agli ospiti. L’unica occasione da segnalare della formazione di Marchegiani è al 18′ st: azione sulla destra con Ndiour che scarica il pallone all’altezza dell’area di rigore per la conclusione di Borraccini che colpisce il montante. In pieno recupero vengono espulsi Pietropaolo G. e Marcaccio dopo una mischia.

Beni: “È andata bene, abbiamo trovato la prima vittoria stagionale. Abbiamo giocato da squadra che siamo, sono contento per i tre punti e in tutto questo dobbiamo volare bassi. Rigore? Io penso che il rigore sia cinquanta e cinquanta, a volte è bravo il portiere altre invece lo è l’attaccante. Ho battezzato il primo angolo dopo aver visto la rincorsa dell’avversario ed è andata bene. Questa vittoria dà tanto morale, vincere aiuta a vincere. Ci godiamo questa giornata poi penseremo al Grottammare.”

Ameli: “È stata una vittoria sofferta per l’inferiorità numerica ma abbiamo tenuto bene il campo riuscendo anche raddoppiare. Questa squadra ha un gruppo ferreo già dallo scorso anno ma la falsa partenza ci ha un po’ disuniti. Oggi abbiamo vinto da grande gruppo e iniziamo a pensare alla prossima gara”.

Di seguito alcuni scatti della gara.