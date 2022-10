SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si giocherà domani, come di consueto alle 15, il match che metterà di fronte due tra le le compagini più attrezzate per ambire all’obiettivo promozione dell’intero Girone F di Serie D. I rossoblù sono tornati alla vittoria a Tolentino e puntano alla prima affermazione stagionale tra le mura amiche del Riviera e soprattutto di fronte ai propri tifosi, finora testimoni di prestazioni deludenti. La formazione di Fabio Prosperi si presenta all’ottava giornata di campionato con un entusiasmo rinnovato, e la voglia di dar vita un filotto di vittorie più che auspicabile, se si vuole puntare alla vetta.

UNA SAMB FINALMENTE CONCRETA

Quella di Tolentino è stata una vittoria netta nel punteggio, in cui i rossoblù hanno avuto ragione pur lasciando spesso il pallino del gioco agli avversari: un cambio di prospettiva, ammesso in primo luogo da Fabio Prosperi domenica nel post-partita. «È stata una buona settimana di lavoro, mi aspetto una partita difficile contro una squadra forte, che punta alla vittoria del campionato» – ha dichiarato oggi il tecnico rossoblù.

Dopo la squalifica rimediata ad Ardea, il ritorno in campo di Federico Cardella sarà l’arma in più a disposizione dell’allenatore pescarese. Servirà il suo apporto, come quello di Matteo Chinellato, per trovare spazi in una difesa tutt’altro che impenetrabile come quella della formazione romana. La buona riuscita della fase offensiva passa anche per i piedi dei giocatori di raccordo, come Lorenzo Emili o Daniele Proia. Proprio il centrocampista laziale, finora usato come vero e proprio jolly da mister Prosperi, potrà risultare determinante sia come metronomo che come incursore. Un Diego Conson pienamente ristabilito potrebbe essere la chiave per contrastare la grande mole di gioco spesso creata dal Trastevere.

UN TRASTEVERE VOTATO ALL’ATTACCO

Il Trastevere occupa attualmente il quinto posto in classifica, a un solo punto di distacco dal quartetto di testa formato da Pineto, Vastogirardi, Avezzano e Fano.

La formazione amaranto-celeste dovrebbe riproporre il modulo 4-2-3-1 visto nelle ultime giornate, e in particolare nell’ultima vittoria ottenuta in casa contro il Senigallia. Mister Franco Cioci potrebbe schierare il classe 2004 Semprini tra i pali, con Lo Porto e Cervoni larghi e Sansovito e Berardi al centro della difesa. Il centrocampo, invece, potrebbe essere schermato da Briatico e Massimo, mentre andrebbero ad agire in posizione più avanzata Bertoldi, De Costanzo e Tortolano. In attacco il leader è Federico Alonzi, finora a segno cinque volte.

Sono due gli ex Samb nella rosa trasteverina: l’attaccante Emiliano Tortolano, che ha vestito la maglia rossoblù nella stagione 2016/17, e il centrocampista Daniele Crescenzo, allora suo compagno anche in Riviera. Crescenzo, tuttavia, è squalificato e non potrà essere della partita. Dall’altra parte, spicca il “fresco” ex Daniele Proia, giocatore che il DS Cozzella ha prelevato proprio dalla società romana, nella quale il 29enne (anch’egli originario della Capitale) aveva disputato l’ultima stagione agonistica, impreziosita da 7 reti e 6 assist.

Il Trastevere, complessivamente, ha segnato tanto: 18 gol, contro i 10 segnati dalla Samb. Cinque i gol segnati appunto da Alonzi, top-scorer della squadra, ma hanno realizzato più di una rete anche Crescenzo (4), Tortolano (3), Bertoldi (2) e Massimo (2). La formazione di Cioci, tuttavia, ha incassato molti più gol rispetto alla Samb. I rossoblù ne hanno subiti 9, i romani ben 14. Il Trastevere è quindi una squadra sfrontata, che cercherà varchi nello schieramento a 3 – probabilmente ancora in fase di rodaggio – dei padroni di casa.

Ricordiamo anche che i tifosi rossoblu in possesso dell’abbonamento o del tagliando di ogni singola gara della squadra di calcio, avranno la possibilità di poter assistere gratuitamente alle gare casalinghe di Serie C Gold della Infoservice Sambenedettese Basket: appuntamento alle ore 18 presso il vicino Palazzetto “Bernardo Speca”.