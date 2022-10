CASETTE D’ETE – È stata investita da un’auto la bambina di 11 anni trasportata ieri mattina all’Ospedale Salesi di Ancona in eliambulanza. L’incidente è avvenuto a Casette d’Ete, in via Terracini: colpita mentre stava andando a scuola, la bambina ha riportato un trauma cranico e un trauma facciale. Subito soccorsa dal personale sanitario del 118, è stata poi portata in elicottero all’ospedale pediatrico di Ancona, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico.