SERRA SAN QUIRICO (AN) – I Vigili del Fuoco stanno intervenendo lungo la SS.76 nei pressi dell’uscita di Serra San Quirico (AN) a causa del ribaltamento del rimorchio di un autocarro che trasportava dei polli posti in appositi contenitori per il trasporto. La squadra di Jesi in collaborazione con l’autogru proveniente dalla Centrale VF di Ancona sta provvedendo alla rimozione del mezzo ed alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. La SS.76 rimane aperta alla circolazione stradale utilizzando l’uscita e l’ingresso della Strada Statale. Sul posto anche la Polizia Stradale e personale dell’ANAS. L’intervento è ancora in atto.