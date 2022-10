PORTO SAN GIORGIO – Prosegue senza intoppi il cammino della Samb Calcio a 5 in campionato: i rossoblu espugnano senza fatica anche il palazzetto di Borgo Rosselli rifilando ben 12 gol ad una Frog’s troppo distante dal tasso tecnico-tattico di Mindoli e compagni.

La gara per i rossoblu si è messa subito sui binari giusti: pronti-via e Mindoli ha già realizzato il gol del vantaggio, non concedendo nemmeno il tempo a Giuseppe Lisso di cominciare la diretta Facebook sui social della squadra. Le fitte trame offensive sambenedettesi hanno disorientato non poco gli avversari, che nonostante la superba prestazione del loro estremo difensore Lamona chiudono la prima frazione di gioco sotto di 6 reti, per effetto delle reti realizzate da Castelli, e delle doppiette di De Carolis, Del Grande e Mindoli.

La musica non cambia nel secondo tempo: i rossoblu scendono in campo col giusto piglio mettendo a segno altri 6 gol. Implacabile il bomber De Carolis, abile per altre due volte a trasformare in oro le preziose assistenze dei suoi compagni di squadra, spietati Mindoli e Del Grande che siglano la loro tripletta personale. Nel finale c’è gloria anche per Ulissi, che scolpisce di prepotenza il suo nome sul tabellino dei marcatori.

A questo punto, sotto di dodici gol, i padroni di casa escono dal guscio prima realizzando il primo gol della bandiera, poi portando a 10 la differenza reti con gli avversari rivieraschi grazie a un regalo dell’arbitro Bollettini della sezione di Ascoli Piceno, che concede erroneamente il gol alle Rane su un tiro che dopo aver colpito la traversa è rimbalzato sulla linea di porta.

Con questa vittoria la Samb Calcio a 5 si porta a 9 punti in classifica: dopo questa larga vittoria è già tempo di pensare all’impegno di Coppa Marche di lunedì 24 ottobre contro il Capodarco.