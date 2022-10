ANCONA – I Vigili del Fuoco stanno intervenendo dalle ore 20.30 circa in via Monte Conero nel comune di Ancona per un incendio di un magazzino presso una struttura adibita alla ristorazione. La squadra di Osimo in collaborazione con i colleghi di Ancona ha provveduto a spegnere le fiamme ed a evitare che le fiamme si propagassero al bosco situato nelle immediate vicinanze. Continuano al momento le operazioni di bonifica del sito. Non si registrano persone coinvolte. Sul posto anche i Carabinieri di zona.