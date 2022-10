GROTTAMMARE – Rapina nel pomeriggio di oggi, venerdì 21 ottobre, a Grottammare. Due malviventi, in sella a una moto, hanno rubato le banconote che i dipendenti della sede della BPer di Via Galileo Galilei stavano reinserendo nello sportello ATM, dopo averli minacciati con un taglierino. Il bottino non è stato ancora quantificato, ma potrebbe ammontare a decine di migliaia di euro. I Carabinieri sono al lavoro per indagare su dove possano essersi nascosti i due rapinatori, col volto coperto dal casco integrale e tuttora in fuga. Sono già stati prelevati i filmati di alcune telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero fornire importanti informazioni sul motociclo e sui due banditi.