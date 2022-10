PORTO SAN GIORGIO – Arrestate due persone a Porto San Giorgio, nel corso della serata del 20 ottobre: la Guardia di Finanza di Fermo ha sequestrato oltre 8 Kg di sostanze stupefacenti. Segue il comunicato delle Fiamme Gialle:

«Nel corso di un servizio a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i militari della Guardia di Finanza di Fermo, in Porto San Giorgio (FM), nella serata di giovedì 20 ottobre, hanno sottoposto a controllo un uomo e una donna, di nazionalità albanese, di circa 40 anni.

Gli stessi, nel corso delle operazioni, mostravano evidenti segni di nervosismo, fornendo tra l’altro risposte evasive e contradditorie sui motivi per cui si trovassero nella citata località costiera, pur essendo residenti altrove.

Gli uomini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Fermo, insospettiti dall’atteggiamento della coppia, facevano scattare l’intervento in un appartamento in zona adiacente al centro – nella disponibilità dei due – all’interno del quale rinvenivano diverse tipologie di sostanze stupefacenti destinate all’immissione nel mercato dello spaccio del circondario.

L’attività consentiva di sottoporre a sequestro circa 6 kg di hashish, oltre 2 kg di eroina e circa 250 grammi di cocaina, nonché materiale per il confezionamento, bilancini di precisione, denaro contante, dispositivi di telefonia mobile e un’autovettura.

I due responsabili sono stati tratti in arresto per la violazione di cui all’articolo 73 D.P.R. 309/1990 e condotti in carcere.

La locale Procura della Repubblica è stata tempestivamente informata degli accadimenti e delle misure restrittive adottate, successivamente convalidate.

Le condotte illecite sono attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e, sulla base del principio di presunzione di innocenza, l’eventuale colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine sarà definitivamente accertata solo ove interverrà sentenza irrevocabile di condanna.

L’operazione di servizio si inserisce in un più ampio dispositivo volto a prevenire e contrastare i traffici illeciti, tra cui quelli di sostanze stupefacenti, a dimostrazione del costante impegno del Corpo che mira alla salvaguardia della vita umana».