MAROTTA – Un 41enne,residente a Fano, è stato investito da un treno nel pomeriggio di oggi, alle ore 16.45 circa, lungo il primo binario della stazione di Marotta. Il convoglio sarebbe un treno merci, diretto a Nord. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Municipale: inutili i soccorsi, l’uomo è praticamente morto sul colpo. Il magistrato si è recato sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi del caso. La circolazione dei treni in direzione Bologna è stata impedita e regolata tramite l’utilizzo del terzo binario. Pesanti ritardi, fino a 80 minuti, per tutti i treni.