SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La nuova realtà della Serie D sembra non spaventare la neopromossa Vigor Senigallia.

Sono infatti già 10 i punti collezionati in 7 partite per i ragazzi di mister Clementi, che in questo inizio di campionato si sono già tolti lo sfizio di battere il Cynthialbalonga, il Nuova Florida e il Tolentino, in un campionato che per ora li vede andare di pari passo con la Samb e col Chieti, tutte appaiate in una classifica ancora cortissima.

Due lunghezze più in alto, c’è il Porto d’Ascoli, reduce dallo 0-0 contro il Vastogirardi in cui ha più di qualcosa da recriminare. Oltre all’errore di Napolano dal dischetto e alla sfortuna di Battista che ha colpito due pali, si è aggiunto anche l’errore arbitrale sul gol di Fall, annullato per fuorigioco, ma poi rivelatosi regolare dopo una verifica delle immagini nel post gara. Episodi che tuttavia devono essere messi al più presto alle spalle per cercare di trovare la prima vittoria in trasferta di questo campionato.

D’altro canto anche la Vigor Senigallia arriverà al match di domenica col dente avvelenato, dopo le non poche proteste nell’ultima sfida persa 3-2 col Trastevere. I rossoblu, passati in vantaggio, si sono visti rimontare con due gol di Alonzi, viziati a detta dei marchigiani, il primo da un tocco col braccio, il secondo da offside.

Questa la probabile formazione della Vigor, con alcuni ballottaggi tra parentesi.

Roberto, Tomba (Olivi), Rotondo (Bucari), Marini, Gambini, Magi Galluzzi, Kerjota, Mancini, Perri (Pesaresi), Baldini (Marcucci), Vrioni. A disp. Sarti, Mori, Nardone, Casagrande. All. Clementi.