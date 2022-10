SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sindaco Antonio Spazzafumo ha firmato un’ordinanza con la quale si dispone, dalla prossima settimana, l’anticipazione dell’orario di chiusura del mercato ambulante del martedì e del venerdì dalle 14,30 alle 14.

Il provvedimento riguarda la parte del mercato situata a nord di via Roma, è stata concordata con le associazioni di categoria e scaturisce sia da esigenze manifestate da Picenambiente per svolgere una pulizia più efficace degli spazi occupati dalle bancarelle sia per agevolare la circolazione stradale.