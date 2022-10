SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vito Verdecchia, direttore della Banca di Ripatransone e del Fermano, parteciperà sabato 22 ottobre al convegno “Gestire i debiti. Si può” organizzato dalla Fondazione Antiusura “Mons. Traini Onlus” a Palazzo Bice Piacentini di San Benedetto del Tronto, a partire dalle ore 10:00.

Dopo l’introduzione da parte del Presidente della Fondazione Antiusura “Mons. Traini Onlus”, Edio Costantini, il direttore Verdecchia prenderà spunto dal Rapporto 2022 su povertà ed esclusione sociale, diffuso dalla Caritas in occasione della Giornata Internazionale di lotta alla povertà e che sottolinea come nel 2021 la “povertà assoluta” abbia confermato i suoi massimi storici nel nostro Paese e che, rispetto al 2020, sono aumentate del 7,7% le persone ascoltate e supportate dai centri d’ascolto Caritas.

“Povertà e indebitamento purtroppo – commenta Vito Verdecchia – sono correlati e la cosiddetta “mobilità ascendente”, come si evince dal rapporto Caritas, in Italia funziona solo per individui che provengono da classi medie ed agiate, mentre chi nella scala sociale è svantaggiato ha poche possibilità di migliorare la qualità della propria vita e di quella della sua famiglia. La Banca di Ripatransone e del Fermano lavora molto sull’ascolto di chi viene in banca a chiedere un prestito. Parlerò dei parametri che noi utilizziamo per assicurare che un indebitamento non metta in crisi chi chiede il prestito. Il nostro ruolo, dal punto di vista umano oltre che deontologico, sta a volte anche nel far capire alle persone che non è il caso di far crescere il cumulo dei debiti, se il motivo per cui si chiede il nostro sostegno non ha i crismi reali dell’urgenza”.

Al convegno, oltre a numerose autorità, parteciperà anche il Direttore dell’Area Strategica, Ricerca e Pianificazione della Fondazione Carisap, Marco Perosa. Moderatrice, l’avvocato della Fondazione “Mons. Traini Onlus”, Patrizia Logiacco.