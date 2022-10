MONTE ROBERTO (AN) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina, alle ore 10.45 circa, in località Ponte Magno sulla SP9, nel territorio comunale di Monte Roberto (AN), per via di un incidente stradale tra due autovetture. Per cause in fase di accertamento i due mezzi si sono scontrati frontalmente tra loro. La squadra di Jesi in collaborazione con i Sanitari del 118 ha provveduto ad estrarre la conducente di una delle due auto attraverso l’utilizzo di tecniche specifiche. I tre occupanti delle vetture sono poi stati trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale limitrofo per accertamenti. I pompieri hanno poi messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di zona.