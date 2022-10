RIMINI – Maxi sequestro da 12 milioni di euro ai danni di un imprenditore calabrese residente a Rimini, con molti affari nella provincia di Pesaro-Urbino. All’uomo è stata assegnata la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l’obbligo di soggiorno per un anno. L’imprenditore, in passato, fu indagato per presunti legami con la ‘Ndrangheta e per un’evasione fiscale da 5 milioni di euro, nel 2018, perpetrata per mezzo di un’azienda di pannelli fotovoltaici. Sono 9 i fabbricati sequestrati, 44 terreni nelle province di Rimini e Pesaro-Urbino, quote societarie di sei società con sede nel Riminese operanti nel ramo della costruzione di edifici residenziali e non, commercio al dettaglio di materiali edili ma anche fabbricazione di computer, contanti per 210mila euro, beni aziendali e crediti per 1.4 milioni di euro derivanti da lavori eseguiti usufruendo del bonus 110%. Il valore complessivo stimato è di oltre 12 milioni di euro.

Il provvedimento è stato portato avanti dalla Guardia di Finanza di Rimini, dopo essere stato emesso dal Tribunale di Bologna su proposta della Procura della Repubblica di Rimini. Secondo le indagini delle Fiamme Gialle, il capitale accumulato dall’imprenditore sarebbe il frutto di una serie di illeciti: dalla bancarotta fraudolenta all’evasione fiscale commessi nel corso degli anni. È probabile che il soggetto, considerato socialmente pericoloso, per il tenore di vita sostenuto, potesse vivere abitualmente con i proventi di attività delittuose. Il destinatario delle misure, infatti, è stato più volte condannato per una lunga lista di reati.