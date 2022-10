SENIGALLIA – I Carabinieri stanno indagando per ricostruire quanto accaduto intorno alle ore 7 di questa mattina, in un’abitazione di Senigallia. Una donna di 77 anni ha perso la vita per soffocamento, mentre stava facendo colazione. Il marito, presente al momento della tragedia, è stato accompagnato in caserma e ha dovuto raccontare la sua versione dei fatti ai militari. Il personale sanitario del 118, arrivato sul posto con l’ambulanza, purtroppo non ha potuto far nulla per tentare di salvare la vita alla donna. Nell’appartamento era presente anche il figlio della coppia, che tuttavia stava dormendo nel momento del decesso.