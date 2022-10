Acquistare articoli di gioielleria da indossare nella vita di tutti i giorni è fondamentale se si desidera avere sempre un look curato e in linea con le tendenze del momento. Per questo motivo, in questo articolo scopriremo quali sono le tendenze sulle collane di questo autunno inverno, per capire quali sono i modelli che potrai abbinare ai tuoi outfit per renderli perfetti.

Se stai cercando un luogo in cui trovare tutti gli articoli di cui hai bisogno a portata di click, per poterli acquistare come, dove e quando vuoi, dai uno sguardo al catalogo di Madi Gioielli.

50 sfumature di rosa

Il rosa torna in auge nella stagione invernale, con composizioni tono su tono o tramite contrasti con l’oro. Nei prossimi mesi, indossare collane che giocano con i colori del malva e del rosa antico, impreziosirà i tuoi outfit, ti consentirà di essere al passo con le tendenze e di portare le sfumature più vive e variopinte della stagione estiva insieme a te per riscaldare le tue giornate più fredde. Tutto parte dalla scelta del colore che completa e valorizza ogni tuo outfit.

Back to pearl

Le perle sono dei classici intramontabili. Le tendenze delle collezioni autunno inverno si basano sul contrasto di articoli vintage che riportano la mente agli anni ‘70, i quali si fondono con elementi futuristici e di avanguardia, in una prospettiva molto cara alla moda post-atomica che sta gradualmente diventando sempre più popolare.

Le perle ritornano quindi come metodo di elezione per realizzare mix inediti ed originali per fondere l’antico e il moderno e realizzare outfit che riescano a far coesistere armoniosamente uno stile sportivo con l’eleganza e la raffinatezza di uno stile prettamente classico.

Per questo motivo, indossare una collana di perle, magari anche in un outfit con un jeans, può rappresentare la soluzione ideale per impreziosire e rendere eleganti e sofisticati anche i look più sportivi e casual.

È tutto oro quel che luccica

L’oro è il colore protagonista di questa stagione soprattutto per quanto riguarda il materiale di composizione delle collane, anche se predomina pure per altre tipologie di gioiello. La motivazione alla base di questa scelta è simile al ritorno in auge delle perle, per consentire alle donne che più amano impreziosire e curare ogni dettaglio del proprio outfit la possibilità di miscelare elementi sportivi e casual con l’eleganza tipica dell’abbigliamento classico.

Bonus: L’elemento finale che devi ricercare nelle collane da acquistare per valorizzare nel modo giusto i tuoi outfit per le stagioni invernali è lo stile: è possibile osservare un ritorno a modelli e forme tipiche dell’abbigliamento vintage e d’altri tempi, per creare outfit, abbinamenti e look che miscelino sapientemente antico e moderno. Questo è, probabilmente, l’aspetto più importante da tenere in considerazione prima di procedere con l’acquisto degli articoli che completeranno i tuoi completi per i prossimi mesi.

A prescindere dai gioielli che deciderai di indossare, ricorda di dare sempre priorità agli elementi che riescono a rappresentare e sintetizzare la tua personalità, facendoti sentire sempre in ordine e che ti diano la sensazione che il tuo look sia perfetto.