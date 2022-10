SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella sede di San Benedetto del Tronto dell’ Università Politecnica delle Marche è iniziato il seminario di “Diritto Commerciale e Societario” organizzato dalla “Fondazione Dino Agostini” con l’UNIVPM. Il seminario online prevede in totale 9 moduli, pari a 29 ore formative, e si svolgerà da ottobre 2022 a gennaio 2023. La Fondazione intende così continuare il percorso formativo di specializzazione su tematiche fondamentali per l’esercizio dell’attività del Tributarista.

Patrizia Di Luigi, Presidente Provinciale dell’Associazione Nazionale Consulenti Tributari, si è detta soddisfatta della “grande partecipazione alla giornata inaugurale ed al seminario, sintomo di quanto sia importante per i tributaristi una formazione costante e qualificata come quella offerta dalla Fondazione “Dino Agostini”.

Il Presidente Nazionale dell’A.N.CO.T, Celestino Bottoni, ha sottolineato come “il numero di professionisti presenti, insieme a quelli che hanno partecipato alla giornata formativa A.N.CO.T di Ascoli Piceno su dichiarazioni, verifiche ed accorgimenti nella compilazione delle autodichiarazioni sugli aiuti di Stato, dimostri quanto sia importante il ritorno alla formazione in presenza, che la nostra associazione ha prontamente ripristinato e che, come peraltro nel caso dei webinar, è aperta a tutti i professionisti del settore”.

Il Presidente della “Fondazione Dino Agostini”, Giovanni Bolzoni, ha ricordato che il seminario iniziato con l’incontro di San Benedetto del Tronto, cercherà di affrontare un quadro completo della disciplina delle società di capitali e degli organi societari, tratterà le modalità di costituzione e finanziamento, degli organi di controllo e le operazioni straordinarie. Negli ultimi due moduli si analizzeranno gli strumenti per la pianificazione societaria, con accenno alle Holding e si concluderà con un focus sulla crisi d’impresa”.

La partecipazione al Seminario Professionale On-Line è valida ai fini del riconoscimento dei crediti formativi professionali per gli iscritti A.N.CO.T. (Associazione Nazionale Consulenti Tributari) – Tributaristi L. 4/2013.