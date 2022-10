GROTTAMMARE – Evento a Grottammare a cura dell’associazione culturale “Scintille“, in collaborazione con l’Utes e “Giocondi strumenti musicali” e con il patrocinio del comune di Grottammare.

Venerdì 21 ottobre, alle ore 21, presso il teatro Kursaal, il Maestro Davide Massacci terrà il concerto per pianoforte “Liszt e l’armonia dei suoni“. La voce recitante sarà quella di Simone Cameli.

Davide Massacci, pianista grottammarese, ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di 13 anni sotto la guida del maestro Irma Picari. Nel 2015 è entrato a far parte dell’Accademia Pianistica Internazionale “Beniamino Gigli” di Recanati, dove ha studiato con i maestri Gianluca Luisi e Lorenzo Di Bella, ricevendo nel 2017 il diploma di concertismo. Nel 2016 è stato ammesso al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro sotto la guida del maestro Bruno Bizzarri. Dal 2017 al 2018 ha approfondito lo studio della musica spagnola frequentando un corso annuale al Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia di Granada, sotto la guida del maestro M. Ángel Rodríguez Láiz e nel 2022 ha ricevuto la laurea di secondo livello presso il Conservatorio “G.Rossini” di Pesaro. Ha partecipato a svariati seminari e Masterclass in Italia e all’estero con pianisti di chiara fama ed è stato premiato in diversi concorsi nazionali e internazionali, tra cui “Al chiaro di luna”, “Premio San Giacomo della Marca”, “Concorso Zanuccoli”, “Concorso città di Bucchianico”, “La Palma d’Oro”, “Città di Riccione”, “Villa Scacciapensieri” di Siena e “Nuova Coppa Pianisti” di Osimo. Nel 2019 ha vinto una borsa di studio che gli ha consentito di frequentare una Masterclass presso la prestigiosa accademia “Mozarteum” di Salisburgo. Attualmente frequenta il biennio di maestro collaboratore e quello di musica da camera presso il conservatorio Rossini di Pesaro e tiene regolarmente recital sia come solista che come camerista.