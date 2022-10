MONTEPRANDONE – Dopo la splendida parentesi dell’Under 17, con l’en plein di vittorie nel primo concentramento di Youth League a Carpi, riflettori di nuovo puntati sulla prima squadra dell’Handball Club Monteprandone.

Sosta alle spalle, all’orizzonte c’è la sesta tappa del campionato di Serie A2 Girone B. I ragazzi di coach Andrea Vultaggio sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale: ci proveranno sabato 22 ottobre alle 20.30 al Pala San Nicolò, contro i Lions Teramo, 3 punti in classifica.

Sono state due settimane di duro lavoro per Monteprandone, determinato a confermare sul parquet abruzzese i progressi visti nelle precedenti uscite. E a Teramo sarà una partita speciale per due ex, l’ala Giulio Forlini e il portiere Matteo De Angelis.