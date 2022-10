MARTINSICURO – Una nuova esperienza emozionale. Martinsicuro si dota di un nuovo strumento, pienamente digitale, per la promozione delle sue bellezze a tutti i livelli. Nasce da questa esigenza il Virtual Tour, una vera e propria mappatura immersiva e interattiva delle ricchezze del territorio. Un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Vagnoni e dal consigliere delegato al Turismo O.

Visitando il link experience.genial.it/cittadimartinsicuro – raggiungibile sia da pc che da ogni dispositivo mobile senza necessità di installare nulla – il visitatore si troverà immerso in un ambiente web in cui esplorare virtualmente il territorio cambiando punti di interesse e angolo di osservazione interattivamente grazie alla realtà aumentata. La piattaforma guiderà l’utente in un viaggio emozionale tra le bellezze della cittadina e della sua frazione. Il materiale fotografico sarà poi integrato in futuro con nuovi contenuti multimediali e sezioni aggiuntive.

Cliccando da pc o “tappando” da cellulare i differenti punti di interesse presenti sul menu, l’utente potrà spostarsi scegliendo il proprio percorso di visita usufruendo di spettacolari immagini in alta definizione. Ci si potrà muovere, infatti, all’interno del Virtual Tour, come se il visitatore fosse presente fisicamente. È possibile entrare addirittura all’interno delle chiese, dell’Ecomuseo del Mare e della Torre Carlo V. Il link è presente anche sull’home page del sito istituzionale dell’ente a disposizione di tutti.

Gli utenti potranno scoprire il territorio e organizzare i propri percorsi di visita in modo pienamente interattivo. Senza dubbio un potentissimo strumento di promozione turistica a disposizione sia degli operatori turistici del territorio ma anche di cittadini e visitatori. Tutto raggiungibile con un semplice click.