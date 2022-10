MONTICELLI: Marcucci, D’Angelo A., Calvaresi, Tarli, Grelli, Raffaello (19’ st Cappelletti), Caringola, Spinelli A. (41’ st Gaspari), Carillo (27’ st Gibellieri), Iachini, Bernabei (19’ st Spinelli S.).

A disposizione: Filiaci, Petritola. Allenatore Stefano Filippini

CENTOBUCHI – Sconfitta casalinga per l’Atletico Centobuchi nella gara di andata di Coppa Italia Promozione contro il Monticelli, al “V. Nicolai” finisce 1-2 per gli ospiti.

Primo tempo abbastanza equilibrato tra le due squadre dove però passa in vantaggio al 25′ pt la formazione di Filippini: tiro dal limite dell’area di un giocatore ospite, Filipponi respinge corto e sulla respinta realizza Carillo per lo 0-1 Monticelli. Nel secondo tempo mister Fusco prova a cambiare qualcosa inserendo Liberati A. al posto di D’Angelo. Poco dopo, al 10′ st, i padroni di casa trovano il pareggio che poi verrà annullato: sponda di Liberati A. per Iovannisci, che dalla destra, crossa sul primo palo trovando la deviazione vincente di Liberati S. ma la posizione dell’ex Atalanta è irregolare.

Al 15′ st arriva il raddoppio del Monticelli: rimessa laterale dalla destra battuta velocemente verso Bernabei che crossa il pallone al centro dell’area dove trova la deviazione aerea di Caringola che deposita in rete. La formazione di Fusco prova a reagire e trova il gol della bandiera al 32′ st: cross dalla destra dalla bandierina di Iovannisci al centro dell’area per il colpo di testa di Pietropaolo G., portando il match sull’1-2.

La partita termina così, l’Atletico Centobuchi avrà modo di rifarsi nella gara di ritorno ma prima dovrà pensare alla partita di campionato contro la Palmense, in programma per sabato 22 ottobre alle ore 15.30 presso lo Stadio “A. Tommolini” di Martinsicuro.