Da giovedì 20 a lunedì 24 ottobre, il Cinema Concordia proietterà il film “Il Colibrì” di Francesca Archibugi, sabato 22 e domenica 23 “Dante”, di Pupi Avati.

ORARI (Colibrì)

Giovedì 20 ottobre

21:00

Venerdì 21 ottobre

21:00

Sabato 22 ottobre

17:00 – 21:30

Domenica 23 ottobre

17:00 – 21:30

Lunedì 24 ottobre

21:00

ORARI (Dante)

Sabato 22 ottobre

19:30

Domenica 23 ottobre

19:30

Biglietto unico € 5,00 acquistabile direttamente al botteghino prima dello spettacolo.

Genere: Drammatico

Anno: 2022

Regia: Francesca Archibugi

Attori: Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, Sergio Albelli, Alessandro Tedeschi, Benedetta Porcaroli, Massimo Ceccherini, Fotinì Peluso, Francesco Centorame, Pietro Ragusa, Valeria Cavalli, Nanni Moretti, Francesca De Martini

Il film racconta la vita di Marco Carrera, narrata tramite i ricordi dell’uomo in un percorso di vita che parte dai primi anni ’70. Mentre si trova al mare, un Marco ragazzino conosce una sua coetanea, Luisa Lattes, una bambina bellissima e dal temperamento particolare. È amore a prima vista e, nonostante i due non avranno mai modo di stare insieme, Marco resterà per sempre innamorato di lei. La sua compagna di vita sarà, infatti, un’altra donna, Marina, con cui dopo il matrimonio andrà a vivere nella Capitale e dalla quale avrà una figlia, Adele.

L’uomo dovrà però tornare a Firenze a causa di un’esistenza che lo sottoporrà a dure prove e che cercherà di superare grazie all’aiuto di Daniele Carradori, lo psicoanalista della moglie. Il dottore insegnerà a Marco come affrontare i cambiamenti, soprattutto quelli del tutto inaspettati, nella sua vita. È così che tramite Marco viene raccontata l’esistenza dell’uomo, che vacilla tra grandi amori, coincidenze fortuite e gravi perdite, portando l’essere umano a una logorante resistenza pur di raggiungere la felicità.

Genere: Biografico, Storico

Anno: 2022

Regia: Pupi Avati

Attori: Alessandro Sperduti, Sergio Castellitto, Enrico Lo Verso, Alessandro Haber, Nico Toffoli, Gianni Cavina, Leopoldo Mastelloni, Ludovica Pedetta, Romano Reggiani, Carlotta Gamba, Paolo Graziosi, Mariano Rigillo, Patrizio Pelizzi, Valeria D’Obici, Giulio Pizzirani, Erica Blanc, Morena Gentile, Milena Vukotic

La pellicola racconta la vita di Dante Alighieri, il sommo poeta italiano, attraverso la narrazione di Giovanni Boccaccio, uno dei maggiori cultori e promotori dell’autore della “Divina Commedia”, nonché primo biografo di Dante. Boccaccio è impegnato nella stesura del “Trattatello in Laude di Dante” e, durante la scrittura, ripercorre la vita del padre della lingua italiana, soffermandosi sugli eventi che maggiormente hanno segnato la sua esistenza