A livello locale, invece, sono stati indetti i seguenti scioperi: Centro di Controllo d’Area di Brindisi di 24 ore indetto da Uiltrasporti; Centro di Controllo d’Area di Brindisi, dalle ore 13.00 alle ore 17.00, indetto da Uiltrasporti; Centro di Controllo d’Area di Brindisi, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 indetto da Filt-Cgil e Fit-Cisl; Centro di Controllo d’Area di Brindisi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 indetto da Ugl-Ta e Unica; Centro di Controllo d’Area di Padova, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 indetto da Unica; Centro di Controllo d’Area di Roma, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 indetto da Unica; Aeroporto di Bologna, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 indetto da Unica e Ugl-Ta; Aeroporto di Brescia Montichiari, dalle ore 13:00 alle ore 17:00, indetto da Ugl-Ta e Unica; Aeroporto di Brindisi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 indetto da Unica; Aeroporto di Brindisi, dalle ore 13:00 alle ore 17:00 indetto da Fit-Cisl e Ugl-Ta; Aeroporto di Ciampino, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, indetto da Ugl-Ta e Unica; Aeroporto di Milano Malpensa, dalle ore 13:00 alle ore 17:00, indetto da Ugl-Ta e Unica; Aeroporto di Napoli Capodichino, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, indetto da Ugl-Ta; Aeroporto di Perugia, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, indetto da Ugl-Ta; Aeroporto di Pescara, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, indetto da Unica; Aeroporto di Torino Caselle, dalle 8:00 alle ore 20:00, indetto da Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica; Aeroporto di Venezia Tessera, dalle ore 13:00 alle ore 17:00, indetto da Fit-Cisl, Ugl-Ta e Unica.

Per lo sciopero di domani, venerdì 21 ottobre, l’Enac ha specificato le fasce orarie di tutela per i passeggeri, previste dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21.

Alcune compagnie aeree hanno cancellato in anticipo i voli coinvolti nello sciopero di venerdì 21 ottobre: queste dovrebbero fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, come da Regolamento Comunitario. In caso di sciopero aereo infatti, il passeggero non ha diritto alla compensazione pecuniaria, ma può comprarsi a proprie spese un nuovo volo alternativo, anche con una compagnia aerea diversa rispetto a quella inizialmente scelta. Queste somme sborsate per via dello sciopero aerei possono essere rimborsate.