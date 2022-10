COLLEDARA – Parcheggia l’auto in corsia di sorpasso e si addormenta, salvato dalla Polizia Stradale: è accaduto la notte del 19 ottobre sulla carreggiata ovest dell’A24, in direzione Roma, nei pressi del Casello Autostradale di Colledara, in Provincia di Teramo.

Segue il comunicato della Questura aquilana:

«Il Centro Operativo Autostradale della Polizia di Stato di L’Aquila ha attivato le pattuglie a seguito di alcune segnalazioni ricevute dagli utenti che lamentavano la presenza sulla corsia di sorpasso di una vettura ferma a fari spenti.

Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di L’Aquila Ovest sono intervenuti prontamente e hanno rintracciato una Fiat Panda ferma nella corsia di sorpasso, con motore e fari spenti e a bordo un uomo che dormiva: sono state subito attivate, in collaborazione con gli Ausiliari della viabilità della concessionaria, tutte le procedure di sicurezza a garanzia dello stesso e degli altri utenti della strada.

Con molta difficoltà si è riusciti a far spostare il veicolo in corsia di emergenza atteso che il giovane versava in condizioni talmente alterate da non consentirgli di proseguire la marcia e per tale motivo veniva sanzionato per guida sotto influenza alcolica con sequestro del veicolo.

L’intervento della pattuglia ha però evitato il verificarsi di conseguenze davvero gravi per tutti coloro che al momento transitavano sull’autostrada. La verifica della condizioni psicofisiche di chi si pone alla guida continua ad essere obiettivo prioritario per le pattuglie del Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise, costituendo – unitamente alla distrazione – una delle principali cause dei sinistri di questo territorio».