MONTEPRANDONE – Al via la quarta edizione del contest riservato ai giovani donatori residenti a Monteprandone, iscritti con la sezione Avis locale e che frequentano l’ultimo anno di un istituto scolastico superiore.

Organizzato dall’Avis Comunale di Monteprandone e dalla Fondazione Rosa Maria Novelli e Carlo Sgariglia Onlus, con il patrocinio del Comune di Monteprandone, questo contest ha l’obiettivo di avvicinare un sempre maggior numero di giovani al mondo della donazione del sangue e nello stesso tempo valorizzare l’eccellenza e premiare l’impegno e la dedizione allo studio.

I giovani sono la nostra speranza, afferma il Presidente dell’Avis Monteprandone Marcello Fratini, e non è uno slogan o un luogo comune; i giovani assicurano quel ricambio generazionale fondamentale per mantenere in equilibrio il sistema trasfusionale in Italia, per cui è importante investire il nostro tempo e la nostra esperienza sulle nuove generazioni, promuovendo i valori della solidarietà e del volontariato nelle scuole, nelle associazioni sportive e nei luoghi frequentati generalmente dagli adolescenti.

Il Bando di Concorso e la domanda di partecipazione è scaricabile dal sito www.monteprandone.avismarche.it nella sezione “scuola”. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria Avis Monteprandone al numero 3284150135, anche tramite messaggio whatsApp oppure recarsi nella sede Avis in Piazza dell’Unità, 10 vicino al Giovarti durante gli orari di apertura (lunedì 16:30-17:30, martedì 21:15-22:30, giovedì 10-11).