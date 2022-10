Da Medical San i festeggiamenti per la nuova apertura continuano… Fino al 31 ottobre infatti sarà possibile effettuare, nel punto vendita di via della Liberazione, la valutazione baropodometrica gratuita. Prenotala ora ai seguenti numeri: 07354 84587 (sede storica di via Cividale, zona chiesa Sant’Antonio) 0735 432587 (nuova sede in via della Liberazione 53, SS16) Pagina Facebook QUI

A cosa serve la valutazione baropodometrica?

Lo scopo è quello di migliore la postura globale del corpo, in quanto problemi come dolori alle ginocchia, al bacino, alla colonna vertebrale o cervicale, possono essere causati proprio da una cattiva postura.

Il test prevede: controllo in ortostatismo bipodalico (statico) ed indagine del passo durante l’evoluzione cinetica del movimento (dinamico).



Come si effettua?

Il paziente poggia i piedi sopra un tappeto sensibile alla pressione, al quale è collegato un sistema computerizzato che permette di far vedere, su di un monitor, gli appoggi del piede.